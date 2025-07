Gyokeres: “Avevo tante offerte, anche dall’Italia. Ma l’Arsenal è stata la scelta giusta per me”

31/07/2025 | 12:04:33

Conferenza stampa di presentazione di Victor Gyokeres in casa Arsenal.

Queste le dichiarazioni del bomber: “C’erano ottime opzioni, anche in Inghilterra e in Italia, ma ho sentito fin da subito che l’Arsenal era ciò che volevo. Non è stata una decisione difficile. L’ultimo mese è stato particolarmente complicato. Si è parlato tanto, spesso senza sapere cosa stesse realmente accadendo. È stato difficile, ma mi ha reso più forte. Come calciatore voglio sempre stare al massimo livello. Mi sentivo pronto per il salto, e anche allo Sporting lo sapevano”.

Foto: sito Arsenal