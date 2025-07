Gyokeres all’Arsenal: l’attaccante in partenza per Londra. Oggi le visite

25/07/2025 | 13:05:37

Come vi abbiamo anticipato dal 24 maggio, Gyokeres sarà un nuovo giocatore dell’Arsenal. Stando a quanto riportato da Record, al centravanti è stata concessa l’autorizzazione di viaggiare in direzione Londra per sostenere le visite mediche con i Gunners, che saranno suddivise in due giornate: una parte oggi e la restante domani.

Foto: Instagram Sporting