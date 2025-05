Gyasi saluta l’Empoli: “Abbiamo lottato insieme, creato un legame speciale”

30/05/2025 | 11:38:20

Dopo due stagioni si è conclusa l’avventura di Gyasi con la maglia dell’Empoli. L’esterno ha salutato i toscano con un post Instagram: “GRAZIE. Voglio ringraziare di cuore i miei compagni, un gruppo straordinario, il mister e il suo staff, la società e tutti voi tifosi che non ci avete mai lasciati soli. Avremmo voluto regalarvi la salvezza, per ripagare tutto l’amore e il sostegno che ci avete dimostrato ogni singolo giorno. Grazie per il vostro affetto incondizionato. Abbiamo lottato insieme, fino alla fine, con il cuore e con l’anima. Purtroppo non è andata come speravamo… Ma il legame che si è creato resta forte, vero e indelebile”.

Foto: Instagram Empoli