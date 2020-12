GYABUAA E L’ESORDIO IN SERIE A: UN NUOVO TALENTO DELL’ ATALANTA

L’Atalanta ci ha abituato a scovare nuovi talenti del calcio italiano e mondiale e poi lanciarli nel grande calcio, per poi consacrarsi come grandi giocatori nei campionati più importanti, o addirittura diventare grandi campioni. Il settore giovanile, il vivaio della “Dea” è uno dei più prolifici in Europa.

L’ultimo nome lanciato dai bergamaschi è quello di Emmanuel Gyabuaa. Classe 2001, centrocampista di origini ghanesi ma cresciuto a Parma. Gyabuaa è entrato domenica, durante la gara con la Fiorentina, nei minuti finali, al posto di Pessina. Una passerella regalatagli da Gasperini, che conferma però come il ragazzo possa presto confrontarsi con il grande calcio.

Il ragazzo è un volto noto del campionato Primavera. Ha vinto due titoli con l’Atalanta e la Fiorentina è nel suo destino. Lo scorso ottobre, ha deciso la Supercoppa Italiana Primavera, tra Atalanta e Fiorentina, proprio con un suo gol. Era stato anche protagonista di una ottima Youth League, dove aveva ben figurato tra le file nerazzurre. Insomma, Gyabuaa è davvero pronto per altre esperienze. Gasperini da settembre lo sta facendo allenare con la prima squadra, notando le sue qualità e facendogli respirare l’aria del calcio dei grandi.

Gyabuaa è la tipica mezz’ala, bravo ad inserimenti in zona gol, deve migliorare la fase difensiva per essere completo. Forza ed esplosività gli consentono violente accelerazioni nel breve, nello spaccare la mediana avversaria e consentire ripartenze pericolose, mentre una buona velocità di base gli permette di essere efficace anche in allungo. Il ragazzo sta anche migliorando le basi tecniche, che sono necessarie per dominare a centrocampo e l’allenamento in prima squadra gli serve soprattutto per questo, imparare a passare velocemente la palla, non tergiversare con la palla tra i piedi. E’ arrivato a Bergamo nel 2015, dopo il fallimento del Parma, con l’Atalanta che se l’è aggiudicato, strappandolo a qualche club che lo seguiva. Ha fatto tutta la trafila con le giovanili atalantine, fino ad esordire con merito in Serie A, contro la Fiorentina. La scorsa estate era stato chiesto da alcuni club di Serie B, ma l’Atalanta ha rifiutato tutte le proposte.

Gyabuaa sta cavalcando anche l’onda delle Nazionali giovanili con l’Italia. Reduce dall’Under 15, 16 e 17, ora sta facendo grandi cose con l’Italia Under 19, con la quale sarà protagonista nelle qualificazioni europee di questi giorni.

Domenica l’esordio tra i grandi, sicuramente è solo il primo piccolo step nel calcio che conta. Gyabuaa di qualità ne ha da vendere per dire la sua nel grande calcio.