Gvardiol sul Chelsea: “Sono felice al Lipsia, non ho pensato a un trasferimento. Vedremo in inverno”

Durante l’intervista concessa Index.hr, Josko Gvardiol, difensore del Lipsia, ha parlato dell’interesse del Chelsea: “Sono felice al Lipsia, ho ancora molto da imparare e ho bisogno di lavorare su me stesso. Ho persone che se ne occupano, non ho pensato a un trasferimento. Vedremo cosa succederà in inverno”.

Foto: Instagram Gvardiol