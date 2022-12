Gvardiol: “Spero non sia l’ultimo Mondiale di Modric. Dobbiamo cogliere l’occasione per vincere”

Josko Gvardiol, difensore della Croazia che sta vivendo un Mondiale da urlo, ha parlato della sfida contro il Giappone e del giocare nella stessa squadra con campioni del carico di Kovacic, Modric e Brozovic: “Quando arrivi in ​​Nazionale e vedi con te un centrocampo dove giocano Modric, Marcelo Brozovic e Mateo Kovacic, tutto è più facile. Non pensi negativamente e non temi nessuno. Spero che questo non sia l’ultimo Mondiale di Luka, ma speriamo anche che questo sia l’anno in cui possiamo approfittarne per fare qualcosa di grande. Conosco bene i giapponesi, – molti di essi giocano in Bundesliga, campionato dove milita il difensore croato- combattono tutti i novanta minuti e non si arrendono fino alla fine”.

Foto: Instagram Lipsia