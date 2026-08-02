Gvardiol: “L’addio di Guardiola? È stato con noi per 10 anni, ed è ora di riposarsi un po’. Stones? L’Inter è il club perfetto per lui”

02/08/2026 | 13:15:41

Il difensore del Manchester City e della Nazionale croata, Josko Gvardiol, ha concesso un’intervista a The Athletic. Queste le sue parole:

“L’addio di Pep? Alcuni direbbero che avrebbe potuto dircelo prima, altri direbbero di no. È stato il momento perfetto, perché se ce l’avesse detto prima avrebbe potuto avere un impatto psicologico. Sapevamo che prima o poi avrebbe dovuto dircelo. È stato con noi per 10 anni, ed è ora di riposarsi un po’, di andare in pensione. Lo sentivamo. La stagione precedente era indeciso, sul punto di andarsene, poi è rimasto, il che è stato fantastico perché ci ha permesso di provare a vincere qualcosa per un’altra stagione. Due stagioni fa abbiamo faticato, con 13 partite senza vittorie. Purtroppo era giunto il momento di andarsene, ma chissà, magari tra sei mesi ritroverà le energie. John Stones e Bernardo Silva? Quando ero più giovane, non direi che John fosse il mio idolo perché ero già un difensore, ma era uno dei migliori difensori. È un segreto, ma ogni stagione gli chiedevo di autografarmi una maglia. Eravamo molto legati. Parlavamo di calcio, ma non sempre perché è impossibile parlare di calcio tutti i giorni: a volte abbiamo bisogno di staccare la spina. Ogni volta che organizzavamo cene di squadra, feste o altro, lui e Matheus Nunes erano sempre tra i più divertenti. Era un tipo simpatico. Ora dobbiamo vedere, perché John non c’è più, quindi sentirà la mancanza della sua anima gemella. Anche Bernardo è una persona fantastica, con un carattere eccezionale. Quanto abbiamo perso? Lo scopriremo quando ci ritroveremo all’inizio della stagione, ma ci mancheranno entrambi. Stones all’Inter? È il club perfetto per John. Gli piacerà tantissimo stare in Italia”.

Foto: Instagram Manchester City

