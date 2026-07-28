Gvardiol: “Ho capito subito di voler rinnovare con il City. Maresca? È uno dei migliori, possiamo raggiungere grandi risultati”

28/07/2026 | 16:15:42

Il difensore del Manchester City, Josko Gvardiol, ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Appena ho saputo che il City voleva rinnovarmi il contratto, ho capito subito che era quello che volevo. I tifosi del City sono stati incredibili con me fin dal primo giorno, e il club offre assolutamente tutto ai giocatori. È il miglior club del mondo in cui giocare. Ho ricevuto tantissimo amore e rispetto durante i miei tre anni qui e non lo do per scontato. I giocatori che abbiamo qui sono straordinari. Questa è una squadra di livello mondiale, giovane e piena di potenziale. Credo davvero che otterremo molti successi nei prossimi anni. Maresca? La maggior parte dei ragazzi ha già avuto l’opportunità di lavorare con lui, ma io non l’avevo mai incontrato prima. È uno dei migliori e tutti sappiamo il lavoro che ha svolto al Chelsea. Siamo davvero felici che sia qui con noi e che possiamo imparare qualcosa di nuovo dalle sue idee e dalla sua mentalità. Penso che sia abbastanza simile al modo in cui abbiamo giocato negli ultimi tre anni. Ricordo che quando era al Chelsea, era difficile giocare contro di loro, soprattutto in trasferta. Facevamo fatica. Lui è qui e penso che insieme possiamo raggiungere grandi risultati”.

Foto: sito Manchester City

