Gvardiol-City: il clamoroso sorpasso di dicembre in tripla cifra. Ora siamo in dirittura

Josko Gvardiol sarà il nuovo difensore centrale di Pep Guardiola, il pezzo da 90 per la difesa che il Manchester City stava cercando da mesi. La svolta ve l’abbiamo anticipata lo scorso dicembre, esattamente il 14 quando – a sorpresa – il City aveva deciso di entrare in corsa per Il classe 2002 (ha compiuto 21 anni lo scorso gennaio) reduce da un Mondiale importante e che si era imposto a Lipsia per un rendimento straordinario. Proprio a dicembre il Manchester City aveva deciso di lavorare sulla tripla cifra, come abbiamo raccontato: base da circa 100 milioni più bonus ottimo e abbondanti fino a una ventina di milioni. Vedremo le cifre, ma ciò che conta è che il City ha sbaragliato la concorrenza: la scorsa estate in lizza c’era il Chelsea che ha poi mollato la presa, poi ci ha provato il Real Madrid su consiglio di Modric che evidentemente lo conosce molto bene. Ma da quando il Manchester City ha fatto irruzione, Gvardiol si è concentrato soltanto su… Guardiola, dandogli la precedenza. La trattativa ha vissuto settimane complicate semplicemente perché il Lipsia ha tenuto duro e fino in fondo sulla cifra da incassare, pur avendo memorizzato la volontà del difensore centrale. Adesso siamo davvero ai passaggi burocratici: Gvardiol da… Guardiola!

Foto: Instagram Lipsia