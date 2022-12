Gvardiol-Chelsea, dalla svolta di due giorni fa ai contatti che continuano

Josko Gvardiol ha interpretato alla perfezione la gara contro il Belgio, dimostrando di essere forse il miglior giovane difensore centrale del mondo. Per tanti la trattativa con il Chelsea relativa al croato del Lipsia si era interrotta la scorsa estate, un mese fa si parlava dei Blues come di un club ancora in corsa e interessato. È esattamente il contrario: Gvardiol è un chiodo fisso per il Chelsea, come anticipato due giorni fa, e i contatti vanno avanti no stop in vista prevedibilmente della prossima estate, ma con il desiderio trovare gli accordi con il Lipsia in queste settimane. Anche per anticipare chi, il Paris Saint-Germain più recente nomination e senza dimenticare il Tottenham, ha cercato di inserirsi negli ultimi giorni.

Foto: twitter Lipsia