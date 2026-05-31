Gvardiol: “Al Manchester City sono felice. L’addio di Guardiola non cambierà nulla”

31/05/2026 | 23:18:35

Durante una conferenza stampa con i media croati, il difensore del Manchester City, Josko Gvardiol ha affrontato apertamente la questione dell’addio di Pep Guardiola: “Abbiamo visto tutti le varie indiscrezioni che rimbalzano da ogni parte. Io però sono felice qui al club, ho tutto ciò di cui ho bisogno. Nonostante l’addio di Guardiola non cambierà nulla. Prima dell’infortunio ho giocato ogni partita, quasi sempre per tutti i novanta minuti. Dopo il Mondiale vedremo cosa succederà”.

Foto: Instagram Manchester City