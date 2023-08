Gvardiol al Manchester City: finalmente l’annuncio!

Tutto confermato: Josko Gvardiol è un nuovo calciatore del Manchester City. Una lunga rincorsa ormai al traguardo, l’epilogo atteso dopo quanto vi avevamo clamorosamente anticipato lo scorso 14 dicembre quando il club inglese aveva scavalcato qualsiasi tipo di concorrenza. Il difensore arriva dal Lipsia per la cifra record di 90 milioni di euro, in Bundesliga ha collezionato 59 presenze mettendo a segno 3 gol. Cresciuto nelle giovanili della Dinamo Zagabria, il centrale si è trasferito in Germania nell’estate del 2021. Adesso per lui una nuova avventura sotto la guida di Pep Guardiola.

Foto: Instagram Manchester City