Gutierrez: “Riavere con noi De Bruyne ed Anguissa è molto importante, sono grandi calciatori”

11/03/2026 | 18:20:02

L’esterno del Napoli, Miguel Gutierrez, ha parlato ai microfoni di Radio CRC. Queste le sue parole:

“Contro il Torino abbiamo fatto una bella partita, riuscendo a portare a casa i tre punti e di questo dobbiamo essere orgogliosi. La cosa più importante è vincere, anche se ovviamente riuscire a vincere senza subire gol è meglio. L’elastico contro Vlasic? Sono cose che succedono nel corso di una gara, non ci lavoro specificatamente in allenamento, però so farlo da un punto di vista tecnico. In allenamento ci concentriamo sul preparare la partita. Riavere con noi giocatori come De Bruyne ed Anguissa è molto importante, perché sono grandi calciatori. Avere due giocatori come loro è fondamentale. Napoli-Lecce? La stiamo preparando bene, come tutte le partite. Ci alleniamo duramente per preparare ogni sfida”.

Foto: X Napoli