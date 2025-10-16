Gutierrez: “Napoli scelto anche per Conte. Con il mister posso migliorare tatticamente”

16/10/2025 | 15:57:10

Miguel Gutierrez, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Roma parlando della sua scelta di vestire l’azzurro: “Sapevo di venire in nella squadra campione d’Italia. Ero sicurissimo di rappresentare una piazza importante. E poi mi stimolava giocare al fianco di grandi calciatori e con mister Conte. Per me il Napoli è unico al mondo. È una tappa differente della mia vita calcistica. Avevo molto voglia di sentire emozioni uniche. Qui si vive il calcio diversamente da altre parti”.

Le caratteristiche: “Sono un laterale sinistro. Come si dice in Italia: un terzino. Posso giocare anche in altre posizioni se l’allenatore me lo chiede. Sono molto dinamico con il pallone, molto tecnico e mi adatto bene alla situazione di gioco. Sono convinto che con Conte migliorerò tanto dal punto di vista difensivo e tatrico.

Sui tifosi: “Vivono per la squadra, una passione che si percepisce fin dall’arrivo del team al campo in autobus. Questo calore, oltre a essere una motivazione, gli dà forza, e ha concluso dicendo di averlo percepito subito dalla piazza”.

Foto: X Napoli