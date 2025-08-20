Verso Sassuolo-Napoli, il report dell’allenamento: differenziato per Gutierrez

20/08/2025 | 14:45:03

Al termine della seduta di allenamento mattutina al Napoli Training Center, la società Napoli ha pubblicato il report sul proprio sito ufficiale. Lavoro differenziato per il nuovo arrivato Gutierrez. Di seguito la nota: “Il Napoli continua la preparazione in vista della prima giornata di campionato, in programma sabato 23 agosto alle 18:30, al Mapei Stadium, contro il Sassuolo. Gli azzurri si sono allenati al mattino al SSC Napoli Training Center svolgendo una seduta tecnico-tattica. Gutierrez ha effettuato lavoro differenziato, proseguendo il suo iter riabilitativo”.

Foto: sito Napoli