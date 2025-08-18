Chi è Miguel Gutierrez, il prossimo terzino atipico del Napoli

18/08/2025 | 10:00:57

Miguel Gutierrez firmerà presto il contratto col Napoli. Visite mediche in corso per il terzino spagnolo che ha deciso di sposare il progetto azzurro. Ve ne avevamo parlato due mesi e mezzo fa, era il 15 maggio, definendolo un profilo interessante per l’organico di Antonio Conte. Ma chi è Miguel Gutierrez? Il prodotto delle giovanili del Real Madrid è un terzino atipico, con doti da mezzala. Offre una mano più che volentieri nelle vesti di centrocampista offensivo aggiunto e, data la sua intelligenza tattica, riesce a muoversi con naturalezza dalla fascia al centro del campo. Un aspetto che gli consente di essere un’arma utile in fase di costruzione. In fase di possesso, Gutierrez tende ad alzarsi oltre la linea della palla per determinare sulla trequarti campo, diventando un vero e proprio problema per le difese avversarie. Il Napoli sembra aver trovato una pedina validissima che contenderà il ruolo a Spinazzola e Olivera.

Foto: Instagram Gutierrez