Gutierrez: “Girona secondo in classifica? Lavoro che parte da lontano”

Il terzino sinistro Miguel Gutiérrez, partito dal Real Madrid in cerca di opportunità, ha trovato successo al Girona. Sotto la guida di Míchel, si è reinventato giocando più all’interno, diventando una figura chiave per la squadra leader della Liga.

Gutiérrez, con ambizioni elevate, sogna di vedere il Girona competere al massimo e aspira a rappresentare la nazionale spagnola, con gli occhi puntati sul prossimo Europeo ormai alle porte. In recenti dichiarazioni, ha espresso gratitudine per l’opportunità offertagli e la determinazione a contribuire al successo della squadra.

Le sue parole riportate da Marca: “Penso che tutto il lavoro che abbiamo fatto quest’anno e il terzo in cui siamo stati in prima divisione si stia riflettendo, è un lavoro che parte da lontano. Tutti i rinforzi estivi hanno aggiunto molto e il lavoro quotidiano è spettacolare. Quando sono arrivato a Girona non conoscevo molto la città, la squadra o lo staff tecnico e non poteva andare meglio. Sono felice giorno per giorno, essere felice, venire all’allenamento per preparare la partita con molto entusiasmo è un aspetto importante. Dico alla gente che Girona è un posto dove bisogna venire, è una famiglia e tutti sono molto accoglienti”.

Foto: Instagram Girona