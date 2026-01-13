Guti: “Esonero di Xabi Alonso? Quando uno spogliatoio non è contento si vede”

13/01/2026 | 13:00:45

L’ex centrocampista del Real Madrid, José Maria Guti, ha parlato a Dazn, tornando sull’esonero di Xabi Alonso.

Queste le sue parole: “Non ho vissuto la vita quotidiana di quello che è stato lo spogliatoio con Xabi Alonso. Al contempo è vero che quando uno spogliatoio non è a suo agio, non è contento dell’allenatore, si vede, e si nota molto non solo in allenamento, ma anche nelle partite. Penso che questo sia stato l’innesco dell’esonero di Xabi in questo momento. Penso che non sia dovuto tanto al gioco, o per quello che ha fatto in campo. Prima stavo vedendo un dato che spiega come Flick, l’allenatore del Barcellona, avesse gli stessi risultati di Xabi Alonso nelle prime 34 partite. Ciò significa che l’andamento delle partite non è stato male. Ma è vero che c’erano molte voci sul fatto che non si riusciva ad adattare a causa dello spogliatoio”.

Sull’arrivo di Arbeloa, ha detto: “È un’incognita, ma quando è arrivato Zidane lo era anche lui. Vedendo il Real Madrid Castilla, le cose non stavano andando bene. Se è pronto o meno, il Madrid lo saprà perché lavora nella cantera da molto tempo e se gli ha dato questa responsabilità è perché crede in lui e ora aspetta che le cose vadano bene”.

Foto: Instagram personale