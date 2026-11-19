Guridi carica il derby: “Mi motiva, sono pronto a tornare”

19/11/2026 | 09:55:46

Jon Guridi si prepara a vivere il suo primo derby sivigliano. Il centrocampista del Siviglia ha raccontato ad AS le sensazioni in vista della sfida contro il Betis, in programma sabato, manifestando entusiasmo e voglia di tornare protagonista dopo l’infortunio che lo ha fermato nelle ultime settimane. “Ho tanta voglia di viverlo, sono molto emozionato. Fisicamente mi sento bene, speriamo di riuscire a ottenere la vittoria”, ha dichiarato Guridi, che non ha ancora vissuto direttamente la rivalità tra le due squadre, ma si aspetta un’atmosfera particolare. “Si vede da fuori che è una partita con un ambiente spettacolare. Ho già giocato derby nei Paesi Baschi, molto intensi, ma qui sarà sicuramente diverso”. Il centrocampista ha evidenziato soprattutto la componente emotiva della sfida, legata anche alla vicinanza tra le due tifoserie e alla convivenza quotidiana nella stessa città. “Qui c’è più pepe, perché la gente convive tutti i giorni e anche dopo la partita”, ha spiegato, rimandando a sabato il suo primo vero confronto con il clima del derby. Guridi è inoltre pronto a rientrare dopo aver superato il problema fisico che lo ha tenuto fuori nelle ultime quattro giornate. “Prima dell’infortunio stavo dando un buon livello e ora mi sento perfetto. Posso offrire lo stesso”, ha assicurato, senza nascondere la propria ambizione di tornare in campo proprio in una partita così importante. “Mi motivo sempre, ma se è un derby ancora meglio. I calciatori devono essere pronti per quello che gli capita e credo di avere quella grinta che serve in queste partite. Il derby mi mette”, ha concluso il centrocampista, pronto a giocarsi le proprie chance in vista della sfida con il Betis.

foto: instagram Guridi