Come riportato da Sky Sports UK, Ilkay Gundogan è in Inghilterra per sostenere le visite mediche per il Manchester City. Come già annunciato nella giornata di ieri, il Barcellona ha rescisso consensualmente il contratto del centrocampista tedesco, che in pochissimo ha raggiunto l’accordo con il City per un clamoroso ritorno, dopo solo un anno.

Foto: Instagram Gundogan