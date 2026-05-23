Gundogan saluta Guardiola: “Mi hai reso migliore in tutto”

23/05/2026 | 12:30:26

Lunghissimo messaggio sui social di Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City che saluta Pep Guardiola, che lascia il club dopo 10 anni.

Le sue parole: “Pep, che cosa posso dire? Da dove comincio? È difficile descrivere a parole l’impatto che Pep ha avuto, non solo sul Manchester City come club, ma anche su tutto ciò che lo circonda. I trofei e i traguardi raggiunti parlano da soli. Ma ciò che lo rendeva speciale è sempre stato qualcosa di molto più grande della semplice vittoria. Per me, personalmente, non è mai stato solo un allenatore. È stato un mentore, un leader e anche un amico. Dal primissimo giorno in cui abbiamo lavorato insieme, mi ha spinto a vedere il calcio in modo diverso. Ogni dettaglio contava. Ogni metro in campo aveva uno scopo. Ci sono stati momenti in cui la sua intensità ci ha spinti tutti al limite, mentalmente e fisicamente, ma guardando indietro, quell’ossessione per la perfezione è esattamente ciò che ha reso le sue squadre così straordinarie. Ciò che molte persone non vedono dall’esterno è il lato umano di Pep. Al di là del calcio, è incredibilmente umile, premuroso e si preoccupa sinceramente delle persone che lo circondano. Nel corso degli anni, ho avuto la fortuna di vivere questo suo lato molto da vicino. Mi ha reso un giocatore migliore, ma anche una persona migliore. “Quando un giorno guarderò indietro alla mia carriera, il tempo trascorso a lavorare con Pep sarà sempre uno dei capitoli più significativi del mio percorso. Il Man City senza Pep non sarà mai più lo stesso. Grazie di cuore per tutto quello che hai fatto per me, per la mia famiglia, per il club, per la comunità e per tutta Manchester. Non vedo l’ora di vederti alla partita di domenica!”.

Foto: Instagram personale