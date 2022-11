Gundogan: “Non abbiamo chiuso il match, Neuer ci ha salvato più volte”

Dopo la clamorosa sconfitta della Germania contro il Giappone, Gundogan si sfoga così ai microfoni di Das Erste: “Abbiamo reso le cose troppo facili per il Giappone. Il secondo gol in particolare, non dovrebbe succedere, siamo ai Mondiali. Manu (Neuer, ndr) ci ha salvato un paio di volte. Abbiamo avuto occasioni incredibili per segnare, ma non abbiamo fatto il 2-0. Non deve succederci. Inoltre, non abbiamo costruito bene il gioco da dietro. Mancava la convinzione di tenere la palla da dietro e proporsi, quindi abbiamo giocato a lanci lunghi. Ho quasi avuto la sensazione che non tutti volessero la palla. Abbiamo semplicemente perso la palla troppo spesso”.

Foto: Twitter Personale