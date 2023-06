Gundogan: “L’Inter non è in finale per caso, sa come vincere trofei”

La finale di Champions League si avvicina sempre di più. Il Manchester City arriverà ad Instabul con un trofeo in più, dopo la vittoria dell’FA Cup ottenuta battendo i cugini dello United. Mattatore, ancora una volta, capitan Ilkay Gundogan che ha parlato della prossima finale ai canali ufficiali della Uefa: “L’ Inter non è arrivata in finale per caso. Questa squadra ha grandi qualità, anche se non è bastato per vincere il campionato quest’anno, e sa come vincere i trofei. Hanno appena vinto la coppa nazionale”. Il City non può permettersi di sottovalutare i nerazzurri: “Giocano in maniera molto aggressiva. Possono magari essere più concentrati sulla parte difensiva, ma hanno anche eccellenti qualità offensive. Di solito non prendono molti gol, quindi non sarà facile. Può succedere di tutto”.

Foto: Instagram Gundogan