Gundogan in volo verso Istanbul: sarà un giocatore del Galatasaray

02/09/2025 | 15:05:58

Il Galatasaray è pronto a mettere a segno un acquisto di assoluto prestigio, dopo Osimhen e Sané. Si tratta di Ilkay Gundogan, centrocampista tedesco e capitano della Nazionale, atterrerà oggi a Istanbul alle ore 16:00 per legarsi ufficialmente al club. Il Manchester City, suo attuale club, ha infatti concesso il permesso al giocatore di recarsi in Turchia per definire gli ultimi dettagli dell’operazione. In casa Galatasaray si attende questo altro importante colpo di mercato.

Foto: Instagram Gundogan