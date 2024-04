Gundogan: “Ho scelto il Barcellona anche per Xavi, è triste che se ne vada”

Durante l’intervista concessa a Sport, il centrocampista del Barcellona, Ilkay Gundogan è tornato a parlare del trasferimento in blaugrana, sottolineando l’importanza di Xavi nella sua scelta: “Ho scelto il Barça per due motivi: uno è perché il Barça è sempre stato il club dei miei sogni fin da quando ero piccolo. Mi piaceva guardare come giocavano, ha avuto un effetto su di me da bambino e da adolescente. Poi per l’allenatore, Xavi: il fatto che mi abbia contattato così presto la scorsa stagione, che abbiamo continuato a parlare, che mi abbia mostrato così tanto apprezzamento e mi abbia detto cosa si aspettava da me… Tutto questo mi ha convinto. Certo, è un Barça diverso rispetto a dieci anni fa, forse di transizione, ma volevo farne parte, lasciare il segno, avere la mia influenza su quel cambiamento e sui giovani. Ci sono tanti giocatori con un potenziale enorme e alla fine sono loro il futuro del Barça. Anche cercare di aiutare il loro sviluppo è stata per me un’opportunità”.

Foto; Instagram Barcellona