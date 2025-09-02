Ufficiale: Gundogan è un nuovo giocatore del Galatasaray
02/09/2025 | 20:45:40
Attraverso un comunicato presente sul proprio sito ufficiale, il Galatasaray ha reso noto l’acquisto di Ilkay Gundogan. Di seguito l’annuncio del club turco: “È stato raggiunto un accordo con il Manchester City Football Club Limited per il trasferimento a parametro zero del calciatore professionista Ilkay Gundogan. Con il giocatore è stato sottoscritto un contratto valido fino al termine della stagione 2026/2027, alle seguenti condizioni: Stagione 2025-2026: compenso netto garantito di 4.500.000 Euro; Stagione 2026-2027: compenso netto garantito di 4.500.000 Euro. Si comunica con rispetto al pubblico”.
Foto: sito Galatasaray