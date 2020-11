Gundogan: “Ferran Torres è un attaccante strepitoso. Ci darà una grande mano”

Intervistato da Sky Sports uk, il centrocampista del Manchester City, Gundogan, ha parlato del compagno di squadra, Ferran Torres, tessendo le lodi dell’attaccante iberico.

Queste le parole di Gundogan: “Ferran Torres? E’ un grande giocatore. Sta segnando con continuità e siamo felici di avere un giocatore così, anche perchè Aguero resterà fuori ancora per un po’. Gabriel Jesus ha fatto il suo rientro, ma Ferran Torres ha sicuramente dimostrato il suo valore alla squadra. Ora siamo in un’ottima posizione. Essere primi nel girone di Champions in questa momento è eccellente, ma dobbiamo continuare così e recuperare i punti persi anche in campionato. Abbiamo alcune partite difficili davanti a noi e quindi dobbiamo mantenere questo livello di prestazioni e dimostrare cosa possiamo fare”.

Foto: Daily Star