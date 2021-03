Gundogan eletto miglior giocatore della Premier per il secondo mese di fila

lkay Gundogan vince il premio di miglior giocatore del mese in Premier League per la seconda volta di fila. E’ infatti il secondo riconoscimento per il centrocampista dei Citiziens: dopo quello per il mese di gennaio, è arrivato anche quello per il mese di febbraio, che ha vinto la concorrenza di Joachim Andersen, Harvey Barnes, Joao Cancelo, Bruno Fernandes, Jesse Lingard, Ruben Neves e Raphinha.

Foto: daily star