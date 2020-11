Gundogan: “Adesso sto meglio, sono operativo. Ero molto preoccupato”

Il difensore della Germania, Ilkay Gundogan, in vista della gara di domani contro la Repubblica Ceca: “Adesso sono in ottime sensazioni, non vedo l’ora che si giochi. Dopo una pausa un po’ involontaria ho ritrovato ritmo per entrare in partita più velocemente. Spero presto che tornino i tifosi negli stadi, ovviamente la salute viene prima di tutto. Quando ero positivo al Covid ero molto preoccupato per le persone intorno a me, come i miei genitori e i miei nonni.Poi ho superato la situazione, nonostante i sintomi più gravi. Dobbiamo essere meno egoisti e proteggere i nostri cari. Il ritorno in campo è stato difficile, adesso sono pienamente positivo.”

Foto: eurosportfr