Gündogan: “Abbiamo spinto forte, contro la Juve ci giochiamo tutto”

23/06/2025 | 08:40:37

Ilkay Gündogan ha guidato il centrocampo del Manchester City con energia e lucidità, sottolineando come intensità e determinazione siano state la chiave per dominare sin dai primi minuti. “Abbiamo messo in campo tutto quello che serve per prendere subito il controllo della partita”, ha spiegato il centrocampista tedesco. Il gol tempestivo ha permesso ai Citizens di gestire il ritmo e mantenere alta la pressione sull’avversario. “Segnare presto è stato fondamentale per dettare i tempi e non lasciare spazio alle reazioni degli avversari.” Ora, lo sguardo è già rivolto alla prossima sfida decisiva: “Adesso pensiamo alla Juventus, sarà un test fondamentale che richiederà la stessa concentrazione e voglia di vincere.”

Foto: Instagram Gundogan