Gullit su De Ligt: “La pressione alla Juve è diversa rispetto all’Ajax”

Ruud Gullit ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano britannico The Guardian. L’ex giocatore del Milan si è soffermato anche su De Ligt, che sta vivendo un inizio non facile alla Juventus. Queste le sue parole: “C’è molta più pressione alla Juventus. Vincere è normale e quindi non importa se è in competizione o europeo. Devi sempre vincere e sicuramente la Champions League è un grande obiettivo. Ecco cosa vuol dire far parte della Juventus. A causa della sconfitta contro l’Ajax nell’ultima edizione della Champions, hanno immediatamente cominciato ad acquistare nuovi giocatori e hanno iniziato con un nuovo allenatore. Questa è la pressione. Matthijs deve semplicemente accettare le critiche ed il momento no e continuare sulla sua strada. Deve mantenere la fiducia in se stesso perché ha dimostrato il suo valore anche più del necessario. Ha le qualità per poter giocare al top. So che De Ligt è affidabile. All’epoca, iniziò anche male all’età di 17 anni quando giocava in Olanda. Poi le cose sono cambiate”.

Foto: Aweitape