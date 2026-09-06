Gullit: “Ramos mi piace ma non si può pensare che riesca a risolvere tutti i problemi. Leao? La storia d’amore con il Milan era finita”

06/09/2026 | 14:00:26

L’ex centrocampista del Milan, Ruud Gullit, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Vedere il Milan fuori dalla Champions? Mi dispiace, certe squadre hanno la Coppa nel loro dna. Lo scorso anno i rossoneri sono andati a un passo dalla qualificazione, ma proprio sul più bello hanno sprecato mesi di duro lavoro. Spero di rivederli presto al top, però per arrivare in alto c’è bisogno di giocatori che in campo sappiano fare le scelte giuste. Ramos l’uomo giusto per sfatare il tabù dei centravanti rossoneri? Gonçalo mi piace, però non si può pensare che un attaccante riesca a risolvere tutti i problemi. Quanti palloni gli arrivano? Come giocano gli altri, che dovrebbero servirlo in area di rigore? Ramos merita fiducia, ma ha bisogno di essere supportato dal resto della squadra. Leao? Mi dispiace per il ragazzo, però ormai la storia d’amore con il Milan era finita. Il paragone di qualche anno fa tra me e Leao? Sa qual è la differenza tra un giocatore forte e un fuoriclasse? Certe cose, se sei un fuoriclasse, non le fai soltanto una volta. Van Basten lasciava tutti a bocca aperta ogni volta che scendeva in campo, Leao ci riusciva in una partita su dieci. È un peccato, perché il potenziale non manca”.

Foto: Instagram Gullit