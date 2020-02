Gullit: “Difficile che il Milan faccia bene, non si sa chi sia davvero il proprietario e cosa voglia”

L’ex stella del Milan Ruud Gullit – intervistato da La Gazzetta dello Sport – ha parlato del momento attuale in casa rossonero. Di seguito una parte del suo pensiero.

“E’ difficile che il Milan faccia bene. Non ha ancora uno stadio suo e sappiamo quanto sia importante oggi. Ma soprattutto non sai chi sia davvero il proprietario e cosa voglia. La società è passata di mano due volte negli ultimi anni e non c’è chiarezza. Con la Juventus conosci qual è la proprietà e cosa ha in mente. Nel caso del Milan non riesci a capire se lo gestiscono solo per un investimento o con un’idea precisa. Deve esserci, altrimenti avere successo è impossibile. Spero che lascino lavorare Maldini e Boban, sanno cosa fare“.

Foto: Aweitape