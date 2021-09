Gullit: “De Ligt sta crescendo bene. Ma deve imparare ancora tanto da Chiellini e Bonucci”

Intervistato da “Sky Sport”, Ruud Gullit, ex attaccante, tra le altre, di Milan e Sampdoria, parla del giovane difensore olandese, Matthijs De Ligt, e del suo rendimento alla Juventus: “De Ligt? Lui ha seguito la migliore scuola su come difendere, perché Bonucci e Chiellini sono al momento i migliori in circolazione. Sta crescendo molto bene insieme a loro. De Ligt è giovane ed è cresciuto con un’altra concezione di difesa, seguendo l’idea che era più importante l’impostazione. Sta andando bene, ma a volte è un po’ istintivo. Deve stare più calmo e anticipare, proprio come fanno Bonucci e Chiellini. Ha ancora tanto da imparare da loro”.

Foto: Twitter Juventus