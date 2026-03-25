Guler: “Speriamo di riuscire a rendere felici i nostri tifosi. Qualificarci al Mondiale è il nostro sogno”

25/03/2026 | 17:43:54

Il centrocampista del Real Madrid e della Nazionale turca, Arda Guler, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Romania. Queste le sue parole:

“La Romania è una squadra forte, con un allenatore che conosce bene la Turchia e con un giocatore simbolo molto amato dai loro tifosi. Sarà una partita importante per entrambi i Paesi, ma il nostro unico obiettivo è qualificarci ai Mondiali. Speriamo di riuscire a rendere felici i nostri tifosi. Non pensiamo che sarà facile. È una partita cruciale anche per loro e quando si gioca su una gara secca non esistono favoriti. Tutti daranno il massimo. Non ero ancora nato nel 2002, ma so quanto sia importante per il nostro Paese. Dopo l’eliminazione agli Europei, la nostra motivazione è stata solo una: qualificarci ai Mondiali. È il nostro sogno”.

Foto: X Euro 2024