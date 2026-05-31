Güler eletto il miglior giovane della Champions League 2025-26

31/05/2026 | 17:50:19

Arda Güler è stato premiato dalla UEFA. Il nazionale turco ha infatti ricevuto il premio di miglior giovane giocatore della competizione per l’edizione 2025/2026, succedendo a Désiré Doué. L’ex giocatore del Fenerbahçe ha segnato due gol e fornito quattro assist in 14 presenze. Si è distinto in particolare con una doppietta contro il Bayern Monaco nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League

Foto: x champions