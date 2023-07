Guler: “Appena è arrivato il Real Madrid, tutte le altre offerte hanno perso valore”

Arda Guler è un nuovo giocatore del Real Madrid. Intervenuto in conferenza stampa per la sua presentazione, ha così spiegato la scelta di vestire la maglia dei Blancos: “Ci sono state tante offerte, ma la mia priorità è sempre stata il Real Madrid. Cessione? Mi sento pronto, voglio lavorare e cercherò di dare tutto. Escludo la possibilità di un prestito: voglio restare qui. Se mi daranno l’opportunità di giocare, ci proverò. Sono qui per questo, non voglio andare in un’altra squadra”.

Poi ha proseguito parlando dei propri idoli: “Cristiano Ronaldo, Özil, Guti… Voglio essere una leggenda come loro. Sono qui per questo. Ozil è come un fratello, mi ha detto che è il club più importante del mondo. Mi ha dato tanti consigli”. E sulla telefonata di Ancelotti: “Mi ha chiamato il mister e mi ha detto che voleva vedermi dal vivo. Mi ha detto dove mi avrebbe impiegato, abbiamo parlato tanto”.

Infine, è tornato a parlare dell’offerta del Barcellona: “Ripeto che sono stati tanti i club che hanno presentato un’offerta. Ma appena è apparso il Real Madrid, tutto il resto ha perso valore, non hanno avuto nemmeno bisogno di convincermi”.

Foto: Instagram Real Madrid