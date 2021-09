Guinea-Marocco rinviata: arriva il comunicato della Fifa

Giornata febbrile ieri a Conakry, capitale della Guinea, dove è andato in scena un colpo di Stato da parte dai corpi speciali dell’esercito. In merito alla partita contro il Marocco, che si sarebbe dovuta disputare oggi, la Fifa attraverso un comunicato ha annunciato il rinvio. “L’attuale situazione politica e di sicurezza in Guinea è piuttosto instabile ed è attentamente monitorata dalla FIFA e dalla CAF. Per garantire la sicurezza di tutti i giocatori e per proteggere tutti gli ufficiali di gara, FIFA e CAF hanno deciso di posticipare la partita. Le informazioni sulla riprogrammazione saranno rese disponibili in un secondo momento”.

Foto: Logo Fifa