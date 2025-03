Guimaraes in vista della finale di Carabao: “Col Liverpool per fare la storia”

l Newcastle ha battuto ieri il West Ham nel posticipo della ventottesima giornata di Premier League. Decisiva la rete di Bruno Guimaraes che, intervenuto ai microfoni della BBC Sport, ha così parlato della finale: “Penso che domenica sarà un grande momento per la storia del club e vogliamo farne parte. Sappiamo che giocheremo contro una delle squadre migliori al mondo. Speriamo di poter andare a Wembley e vincere il titolo. Tanti dubitano di noi ma ci stiamo concentrando su noi stessi. Le assenze di Anthony Gordon, Lewis Hall e Sven Botman sono pesanti ma abbiamo giocatori che possono giocare bene. Oggi abbiamo dimostrato di avere una squadra forte. Credo che possiamo vincere, in una finale può succedere di tutto. Credo che i nostri tifosi possano fare la differenza, per noi è come la Coppa del Mondo. Vogliamo fare la storia per questo club perché è tanto tempo che i tifosi sono senza un trofeo”.

Foto: Instagram Bruno Guimaraes