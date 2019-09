Guidolin: “Sanchez è un trequartista. Con Lukaku forma una coppia perfetta”

La terza giornata di Serie A ci riserva la sfida tra Inter e Udinese, una sfida che avrà un sapore particolare per Francesco Guidolin, legato da un lungo rapporto alla società bianconera ma che vedrà alcuni dei suoi ex-giocatori come Handanovic, Asamoah e soprattutto Alexis Sanchez vestire la maglia avversaria. Queste le sue parole sul cileno, con una chiosa sul proprio futuro, rilasciate alla Gazzetta dello Sport: “La cosa fondamentale è il ruolo: può giocare esterno in un 4-3-3, può fare la prima punta, ma il suo posto è quello di trequartista. Quando cambiammo il modulo piazzandolo dietro a Di Natale nel 3-5-1-1 diventò devastante. Svariava su tutto il fronte, giocavamo senza punti di riferimento. È ottimo anche in fase di non possesso. Non so cosa sia successo a Manchester. Ma nei primi anni all’Arsenal ho rivisto il giocatore che voleva diventare il più forte al mondo. Ci è andato abbastanza vicino. È sempre stato umile, sicuramente i soldi e il successo non lo hanno cambiato. Sempre solare e disponibile, non smetteva mai di allenarsi, bisognava fermarlo. Con Lukaku si ‘accoppia’ alla grande: con Di Natale giocava sempre palla a terra e triangolazioni veloci, Lukaku sa dialogare, ma ha anche potenza fisica. Se tutti e due rendono al massimo, sono la coppia meglio assortita e più pericolosa del campionato. Le offerte per farmi tornare in panchina non mancano, ma serve qualcosa di stimolante“.

Foto: twitter Swansea