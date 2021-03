Guidolin: “Lukaku è il giocatore più determinante della Serie A”

Francesco Guidolin ha commentato così a CalcioToday la lotta per il titolo in Serie A e i giocatori chiave di questo campionato: “È un campionato incerto, ma l’Inter ha preso un vantaggio che potrebbe anche rivelarsi decisivo. Romelu Lukaku è il giocatore più determinante della Serie A, perché anche quando non gioca benissimo, ed è raro, è comunque utile alla squadra. E poi è un giocatore che segna un sacco di gol”.