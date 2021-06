Guidolin: “Italia pazzesca, mai vista giocare così bene. Questa Nazionale ricorda quella del Mondiale ‘78”

Francesco Guidolin il Galles lo conosce bene. L’allenatore ha guidato lo Swansea nel 2016-2017, nel corso di un’intervista alla La Gazzetta dello Sport, si è soffermato sulla sfida di quest’oggi in programma allo stadio Olimpico. “Il Galles è una delle squadre che sta facendo meglio. Mi è piaciuto parecchio nell’ultima gara con la Turchia. Ma prima di tutto ho visto una bellissima Italia. Molti dicevano, anch’io tra questi, che si doveva valutarla contro squadre di più alto rango. Ma non ho mai visto una nostra Nazionale giocare così bene, con questa autorevolezza, questo entusiasmo, questa condivisione, questo proporsi sempre. E poi quante volte l’Italia aveva sofferto con rivali inferiori? Invece ha quasi sempre dominato. Ripeto, mai vista giocare così. Mi ricorda tanto la bellissima Italia di Bearzot del Mondiale ‘78, con Scirea, Causio, Antognoni, Bettega… Stessa qualità, stesso calcio spumeggiante: un paragone che ci sta».

Sul Galles: “Spero che si qualifichi insieme con l’Italia. Io mi sono trovato molto bene lì. Mi piace la loro passione, il senso di appartenenza. E se c’è una parola che li fotografa è: gentilezza. I gallesi sono gentili. Riguardo al pallone, mi dicevano che sarebbe stato difficile inquadrare tatticamente i giocatori britannici, ma io ho riproposto le cose che facevo in Italia e mi hanno sempre seguito. In quel periodo si vedeva che stavano crescendo. Li ricordo bene all’Europeo 2016, quando batterono il Belgio ai quarti e persero in semifinale col Portogallo. Allo Swansea avevo Ashely Williams, che segnò l’1-1 al Belgio. E Taylor, il terzino. Ora se i due giocatori più importanti, Bale e Ramsey, stanno bene fisicamente, la squadra può fare ancora bene. E poi ci sono Joe Allen, Ben Davies e Daniel James…”.

FOTO: Twitter Swansea