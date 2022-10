Ufficiale: il Venezia blinda Mikaelsson. Contratto fino al 2027

Un avvio di campionato sicuramente positivo per il Venezia che, attraverso un comunicato ufficiale, annuncia il prolungamento di contratto con il suo attaccante islandese Hilmir Rafn Mikaelsson, 18 anni, che ha firmato fino alla stagione 2026/27. Già due gol per il talentino in questa stagione con la prima squadra (in Coppa Italia) e due invece con la Primavera nel campionato Primavera 2 2022/23.

Foto: twitter Venezia