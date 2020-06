Gueye: “Tornare in Premier? A gennaio sembrava che fossi del Chelsea, ma io sto bene qui al PSG”

Idrissa Gueyé, centrocampista senegalese del Paris Saint-Germain, ha commentato ai media del suo Paese le voci in merito ad un suo possibile ritorno in Premier League: “Ci sono abituato, ogni finestra di trasferimento è uguale pe me. Anche a gennaio, dopo soli sei mesi, sembrava che fossi già del Chelsea. Sono spesso in contatto con Leonardo e tutto sta andando bene. Non c’è mai stato alcun problema, nessuno mi ha mai parlato di una cessione e io non voglio andarmene.”

Foto: profilo Twitter ufficiale PSG