Gueye: “Siamo il primo club di Liverpool”

In vista del derby del Merseyside tra Liverpool ed Everton – in programma ad Anfield questa sera alle 21:00 – ha parlato ai microfoni ufficiali dei Toffees il centrocampista senegalese Idrissa Gana Gueye: “E’ un momento ottimo per me e per la squadra. Forse meritavamo qualche vittoria in più per le ultime due partite, ma accettiamo i pareggi perché abbiamo fatto delle grandi partite. Siamo felici e vogliamo continuare su questa strada. Ci sentiamo più a nostro agio con questa classifica e siamo più fiduciosi. Ora guardiamo più in alto che in basso ed è una bella sensazione”.

Infine, sul derby: “So quanto è importante per i tifosi dell’Everton. Ogni volta che si avvicina, puoi percepire l’eccitazione e la pressione. I tifosi ti si avvicinano e ti incoraggiano e ti dicono, “dai, andiamo a vincere”, perché è così importante. Significa molto per il Club, i giocatori e i tifosi. L’Everton è la prima squadra in questa città, quindi dobbiamo lottare per lo stemma e per i tifosi per vincere questa partita”.

Foto: Instagram Everton