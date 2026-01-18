Gueye regala la Coppa d’Africa al Senegal: Marocco piegato ai supplementari (1-0)

Il Senegal vince 1-0 la Coppa d’Africa contro il Marocco in una finale che passerà alla storia. Decide Gueye ai supplementari, dopo che il Senegal aveva abbandonato il campo in seguito a un discusso rigore fischiato al Marocco. Agli sgoccioli dei tempi regolamentari viene assegnato un rigore dubbio al Marocco che ha mandato su tutte le furie il Senegal. Il CT del Senegal ha richiamato i suoi giocatori per uscire dal campo. Dopo essere tornati negli spogliatoi, i senegalesi vengono richiamati in campo da Sadio Mané e tornano sul terreno di gioco. Alla fine il rigore si batte. Dopo i continui tentativi di Mendy nel distrarre Brahim Diaz, il giocatore del Real Madrid calcia e tenta il pallonetto, ma il portiere del Senegal rimane in piedi e blocca facilmente la conclusione. Si va ai supplementari. Dopo il delirio dei minuti finali dei tempi regolamentari, il Senegal passa in vantaggio con un gol incredibile di Pape Gueye.

