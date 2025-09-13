Gueye: “Avevo tante offerte, ma per l’Udinese darò tutto quello che ho. Sanchez? Gli ho chiesto di prendere la sua maglia”

13/09/2025 | 13:45:12

Idrissa Gueye si è presentato da nuovo giocatore dell’Udinese, parlando in conferenza stampa: “Per me è un grande onore essere qui, sono qui per l’Udinese e sono pronto per dare veramente tutto quello che ho. Avevo abbastanza offerte, poi è arrivata l’Udinese e ho cominciato a informarmi. Devo dire che quello che ho scoperto mi è piaciuto, sono qui per imparare. Spero che questo club mi dia molto, sono qui per crescere, diventare un grande giocatore, spero sia la scelta giusta e darò tutto quello che ho per aiutare questo club a raggiungere gli obiettivi prefissati. Ho guardato molti video di Sanchez, quando ho visto l’elenco dei numeri non ho esitato a chiedere la 7, Sanchez mi è sempre piaciuto, è un idolo, anche giocando alla PlayStation l’ho usato spesso. Voglio dare tutto quello che ho per aiutare questo club, per dare il mio contributo. Prendo come riferimento me stesso in primis, poi mi è sempre piaciuto Cristiano Ronaldo, guardo come si allena, ma allo stato attuale non ho degli idoli”.

FOTO: X Udinese