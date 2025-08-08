Ufficiale: Guessand è un nuovo giocatore dell’Aston Villa

08/08/2025 | 12:35:28

L’Aston Villa ha annunciato in mattinata l’acquisto di Evan Guessand dal Nizza. Il comunicato del club inglese: “L’Aston Villa è lieta di annunciare l’ingaggio di Evann Guessand. L’attaccante arriva dall’OGC Nizza per una cifra non resa nota. Guessand ha cresciuto nelle giovanili del club francese e nella stagione 2024/25 ha segnato 12 gol, aiutando il Nizza a chiudere al quarto posto in Ligue 1. Il calciatore della Costa d’Avorio, giocatore versatile in grado di ricoprire diversi ruoli in attacco, è stato anche nominato miglior giocatore del Nizza nella scorsa stagione. Benvenuto, Evann!”.

Foto: sito Aston Villa