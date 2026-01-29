Guessand al Crystal Palace, affare in dirittura d’arrivo

29/01/2026 | 17:05:19

Guessand è a un passo dal Crystal Palace, secondo Footmercato ci siamo per il giocatore di proprietà dell’Aston Villa. E’ stato raggiunto un accordo di massima tra i due club di Premier League per un prestito con opzione di acquisto per il nazionale ivoriano che non ha trovato molto spazio nella prima parte di stagione con la maglia dei Villans. L’ex Nizza era stato acquistato dall’Aston Villa la scorsa estate per circa 30 milioni di sterline, ma le attese non sono state ripagate.

foto sito aston villa