Guerreiro in scadenza con il Bayern: lo segue anche la Juve

01/12/2025 | 18:55:40

Raphael Guerreiro è un terzino sinistro esperto, 32 anni e un contratto in scadenza a giugno con il Bayern Monaco. Può essere un’opportunità per quei club alla ricerca di uno specialista sulla corsia mancina, compresa la Juve che qualcosa in quel ruolo potrebbe fare tenendo conto che bisognerà prendere una decisione su Kostic, anche lui in scadenza. Guerreiro ha avuto poche chance con il Bayern, rare presenze e difficilmente nelle rotazioni, normale che il portoghese cerchi un’opportunità che gli consenta di avere maggiore visibilità. In quel ruolo il club tedesco gli ha spesso preferito Stanisic, ecco perché la situazione va seguita nelle prossime settimane. La Juventus si è informata per ora senza andare oltre: un nuovo specialista a sinistra consentirebbe di far traslocare definitivamente Cambiaso sulla fascia destra, tenendo conto che Joao Mario ha avuto pochissime opportunità per mettersi in evidenza.

foto: Instagram Guerreiro